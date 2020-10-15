Актриса появилась на публике в модном наряде

Вчера состоялась пятая церемония вручения премии журнала Оk! "Больше чем звезды". В отеле Four Seasons собрались представители российского шоу-бизнеса. Одной из гостей мероприятия была актриса Агата Муцениеце, кандидатуру которой выдвинули на номинацию "Герой из Сети".

Муцениеце завоевала статуэтку за свое шоу "Честный развод". На личной инстаграм-странице артистка поделилась переполнявшими ее эмоциями.

"Я выиграла премию! У меня нет слов! Это не моя победа, это наша с вами победа!" – отметила восторженная актриса.

Текст сопровождался фотографией Агаты с церемонии. На снимке Муцениеце предстала перед поклонниками в элегантном черном платье в пол с экстремальным декольте.

Пользователей Сети поразил образ бывшей супруги Павла Прилучного. Также многие поздравили артистку с заслуженной победой.

"Поздравляю! Ты это заслужила! Космическая красотка!", "Ну как так получается, что женщина после развода расцветает ? Вы достойны лучшего. Вы прекрасны", "Милая Агата, с победой вас, вы и ваша команда молодцы", – порадовались за свою любимицу комментаторы.

Напомним, шоу "Честный развод" актриса начала выпускать через некоторое время после разрыва с Павлом Прилучным. Артистка выступает в качестве интервьюера. В каждом выпуске звездные гости делятся с Агатой историями из личной жизни, а также дают советы по отношениям.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце подала заявку на шоу "Холостяк".