Артист заявил, что десять лет пытался излечиться

Ведущий Дмитрий Хрусталев рассказал о своем пристрастии к горячительному – артист признался, что смог "принять" факт того, что является алкоголиком. Спиртное стало источником всех бед в его личной жизни.

Хрусталев рассказал, что однажды смог осознать невозможность дальнейшей жизни с пагубным пристрастием.

"Не могу с этим жить. Это мешает работе, и репутации, и общению", - признался ведущий.

Мужчина рассказал, что решил покончить со спиртным, когда вознамерился построить крепкие отношения со второй половинкой: Дмитрий сообщил, что у него постоянно были скандалы с прекрасным полом из-за спиртного.

На борьбу с зависимостью артист потратил около десяти лет своей жизни – то пытался завязать, то вновь начинал пить. Сейчас он не употребляет спиртное и старается вести активный образ жизни, занимаясь йогой и плаванием.

"Трезвым быть интереснее", – заявил Дмитрий в эфире выпуска "А поговорить?".

Также ведущий рассказал, как однажды его лишили водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование. Впрочем, признается комик, многого он не потерял – без прав ему гораздо комфортнее живется: всегда есть друзья, которые довезут куда нужно, или такси.

Ранее актер Марат Башаров опроверг заявления СМИ о его алкоголизме, сообщив, что не привык злоупотреблять спиртным.