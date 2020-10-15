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Ведущий Дмитрий Хрусталев рассказал о своем пристрастии к горячительному – артист признался, что смог "принять" факт того, что является алкоголиком. Спиртное стало источником всех бед в его личной жизни.
Хрусталев рассказал, что однажды смог осознать невозможность дальнейшей жизни с пагубным пристрастием.
"Не могу с этим жить. Это мешает работе, и репутации, и общению", - признался ведущий.
Мужчина рассказал, что решил покончить со спиртным, когда вознамерился построить крепкие отношения со второй половинкой: Дмитрий сообщил, что у него постоянно были скандалы с прекрасным полом из-за спиртного.
На борьбу с зависимостью артист потратил около десяти лет своей жизни – то пытался завязать, то вновь начинал пить. Сейчас он не употребляет спиртное и старается вести активный образ жизни, занимаясь йогой и плаванием.
"Трезвым быть интереснее", – заявил Дмитрий в эфире выпуска "А поговорить?".
Также ведущий рассказал, как однажды его лишили водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование. Впрочем, признается комик, многого он не потерял – без прав ему гораздо комфортнее живется: всегда есть друзья, которые довезут куда нужно, или такси.
Ранее актер Марат Башаров опроверг заявления СМИ о его алкоголизме, сообщив, что не привык злоупотреблять спиртным.
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