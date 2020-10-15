Встретил в халате нараспашку: солист "Руки вверх!" о знакомстве с продюсером

Встретил в халате нараспашку: солист "Руки вверх!" о знакомстве с продюсером
Сергей Жуков. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина предлагал раскрутить молодых музыкантов в обмен на интим

"Руки вверх!" по праву считается одной из самых популярных групп 1990-х, однако путь музыкантов к славе был долог. Сергей Жуков рассказал, как он с Алексеем Потехиным оказались в квартире продюсера, во время встречи с которым произошел неприятный инцидент.

Переехав в Москву, молодые артисты искали человека, который помог бы им раскрутить группу. Исполнители хита "Крошка моя" развозили кассеты с записями, однако результата не было. Однажды Жукову посоветовали связаться с известным продюсером: ему сказали, что тот сделал телезвездой уже не одного исполнителя.

Мужчина назначил молодым артистам встречу после полуночи у себя дома на северо-востоке Москвы. Жуков рассказал, что они с Потехиным еле добрались: все дома казались одинаковыми, а подъезд выглядел ужасно. Когда артисты добрались, дверь им открыл голый продюсер в распахнутом халате.

"Ну что, сразу пойдем в постельку?"

– спросил у Жукова и Потехина мужчина. Солист "Руки вверх!" признался: они были в шоке. После этого музыканты шли до дома почти три часа пешком по ночному городу – метро уже было закрыто, рассказал Жуков в программе "Ночной дожор".

Жуков и Потехин многое прошли вместе, но, несмотря на это, группа распалась. Об истинных причинах поведал музыкант.

Карина СИРАЗОВА

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