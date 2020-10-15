Трагическая весть: заслуженная артистка России умерла от коронавируса

Трагическая весть: заслуженная артистка России умерла от коронавируса
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
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Марина Аничкова ушла из жизни в 67 лет

Трагическую новость сообщили в Челябинском театре драмы, где служила актриса. Коллектив скорбит об уходе Аничковой. 

"...это невосполнимая потеря для всех нас",

– говорится в сообщении на странице театра в Фейсбук.

По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, у заслуженной артистки России обнаружили коронавирус. Она скончалась в клинике  в четверг, 15 октября.

"Это очень печальная новость",

– сказал Бетехтин в беседе с URA.RU.

Аничкова проработала в театре много лет. Она пришла туда в 1974 году. Помимо работы в театре, актриса снималась и в кинолентах. Звание заслуженной артистки Аничкова получила 16 лет назад, в 2004 году.

О дате прощания и похорон пока не сообщалось.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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