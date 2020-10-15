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Трагическую новость сообщили в Челябинском театре драмы, где служила актриса. Коллектив скорбит об уходе Аничковой.
"...это невосполнимая потеря для всех нас",
– говорится в сообщении на странице театра в Фейсбук.
По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, у заслуженной артистки России обнаружили коронавирус. Она скончалась в клинике в четверг, 15 октября.
"Это очень печальная новость",
– сказал Бетехтин в беседе с URA.RU.
Аничкова проработала в театре много лет. Она пришла туда в 1974 году. Помимо работы в театре, актриса снималась и в кинолентах. Звание заслуженной артистки Аничкова получила 16 лет назад, в 2004 году.
О дате прощания и похорон пока не сообщалось.
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