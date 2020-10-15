Алла Борисовна пока не знает о пополнении в семействе

Накануне в прессе появилась информация, что в семье королевы российской эстрады произошло приятное событие. Племянник Аллы Пугачевой Владислав стал отцом во второй раз. Таким образом, сама Примадонна уже в пятый раз бабушка. Сегодня супруга звездного родственника по имени Гузель подтвердила рождение дочери и даже поделилась первым снимком малышки.

Для Владислава девочка стала вторым ребенком. В предыдущих отношениях у родственника Пугачевой появился сын Евгений. Однако в какой-то момент Владислав не смог побороть зависимость от горячительных напитков, и Алле Борисовной пришлось взять на себя судьбу мальчика. Она забрала ребенка у непутевого родителя и отдала его на воспитание своему водителю.

Судя по всему, в отношениях с бухгалтером из Казани племянник Примадонны наконец-то остепенился и обрел счастье. Пара поженилась чуть больше года назад. А этим летом на свет появилась их дочь. В интервью изданию "СтарХит" счастливая мама призналась, что ее именитая родственница пока не в курсе о пополнении в семействе. Так что Алла Борисовна еще не успела поздравить Владислава и Гузель с счастливым событием. Женщина также поделилась первым снимком своей наследницы. На фотографии плотно укутанная малышка спит в коляске.

Кстати, первый сын Владислава Евгений окружен заботой именитой бабушки. Несмотря на то, что его воспитывает работник Примадонны, у мальчика есть все необходимо для комфортной жизни – игрушки, компьютер. Женя также бывает на море, а еще Алла Борисовна берет его с собой на праздники.

Ранее стало известно, что малышка Евгения должна была родиться только в сентябре, однако днем ее появления на свет стало 3 августа. При этом ребенок полностью здоров и уже принес счастье в сердца родителей.