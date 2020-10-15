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Вчера Кристина Асмус сообщила своим поклонникам, что заразилась коронавирусом. Сегодня экс-супруга Гарика Харламова решила выйти на связь и рассказать фанатам, как она себя чувствует.
На своей странице в "Инстаграм" актриса выложила серию видео-историй, в которых сняла свой домашний сад. Блондинка призналась, что она очень устала, потому что ночью у нее опять поднялась температура.
"Пятый день температура не снижается", – пожаловалась звезда "Интернов".
Изменившимся до неузнаваемости голосом Асмус также рассказала о том, что из-за того, что некоторые актеры театра имени М.Н. Ермоловой, в котором работает актриса, заразились коронавирусом, руководство приняло решение закрыть его на двухнедельный карантин. Однако она уверена, что это правильное решение, потому что забота о зрителях и работниках должна быть на первом месте.
Звезда также напомнила своим поклонникам о том, что вирус никуда не делся, и призвала их быть аккуратнее и беречь себя.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ксения Собчак заразилась коронавирусом.
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