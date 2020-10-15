Едва может говорить: инфицированная Асмус вышла на связь

Едва может говорить: инфицированная Асмус вышла на связь
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса тяжело переносит болезнь

Вчера Кристина Асмус сообщила своим поклонникам, что заразилась коронавирусом. Сегодня экс-супруга Гарика Харламова решила выйти на связь и рассказать фанатам, как она себя чувствует. 

На своей странице в "Инстаграм" актриса выложила серию видео-историй, в которых сняла свой домашний сад. Блондинка призналась, что она очень устала, потому что ночью у нее опять поднялась температура. 

"Пятый день температура не снижается", – пожаловалась звезда "Интернов". 

Изменившимся до неузнаваемости голосом Асмус также рассказала о том, что из-за того, что некоторые актеры театра имени М.Н. Ермоловой, в котором работает актриса, заразились коронавирусом, руководство приняло решение закрыть его на двухнедельный карантин. Однако она уверена, что это правильное решение, потому что забота о зрителях и работниках должна быть на первом месте. 

Звезда также напомнила своим поклонникам о том, что вирус никуда не делся, и призвала их быть аккуратнее и беречь себя. 

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ксения Собчак заразилась коронавирусом.


Юлия МИХАЙЛОВА

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