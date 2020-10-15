В Сети появилось фото

2020 год выдался слишком щедрым на разводы звездных пар. Поклонники Ляйсан Утяшевой и Павла Воли начали бить тревогу, потому что мужчину, который очень похож супруга гимнастки видели в компании несовершеннолетней девушки.

Фотографию с похожим на Волю мужчиной выставила шестнадцатилетняя Дарья, которую, по словам СМИ, часто можно заметить в компании богатых мужчин. На снимке похожий на резидента Comedy Club человек уже почти засыпает. По нему видно, что он нетрезв.

"И как все закончилось", – подписала снимок предполагаемая спутница юмориста.

К слову, девушка не отрицает, что провела вечер в компании известного комика, пишет телеграм-канал "Звездач".

В Сети обсудили компрометирующее фото и большая часть поклонников уверены, что снимок – "откровенная подстава", передает "Комсомольская правда". Мол, девушки просто подошли и сфотографировали отдыхающего артиста. Однако нашлись и те, кто теперь серьезно переживает за сохранность брака Утяшевой и Воли.

Сами супруги пока никак не комментируют произошедшее. Возможно, что на снимке действительно запечатлен мужчина, который очень похож на резидента Comedy Club.

Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты уже более 8 лет. Они воспитывают двух детей. Избранница комика всегда нежно отзывалась о своем муже и называла его образцовым отцом и "самым любимым человеком".

Не так давно о разводе объявил близкий друг Воли Гарик Харламов, который прожил в браке с Кристиной Асмус 8 лет.