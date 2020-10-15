Коллеги так и не смогли найти общий язык

Ведущий скандально известного шоу Comment Out Владимир Маркони еще не так давно блистал в шоу "Вечерний Ургант", в котором у юмориста было несколько собственных рубрик. Однако теперь зрители не смогут увидеть комика в эфире "Первого канала", потому что Маркони уволили.

Существует несколько версий, почему это произошло. По одной из них, ведущий серьезно повздорил с Иваном Ургантом, поэтому был вынужден уйти – об этом пишет "Комсомольская правда". Однако сам Маркони уверяет, что у него просто перестало хватать времени.

В своем одном из последних интервью ютуб-каналу "Макарена" ведущий рассказал, что из-за слишком большой нагрузки он должен был снимать свои рубрики для "Вечернего Урганта" дистанционно, но после видео перестали появляться в эфире.

"Надеюсь, что узы дружбы у нас сохраняются, я время от времени захожу в Останкино", – пошутил ведущий.

Он также обсудил вопрос зарплаты. Конкретную сумму Маркони называть не стал, отметив, что его участие в шоу он воспринимал как визитную карточку.

Не так давно Владимир Маркони высказался о Ларисе Гузеевой. Юморист отметил, что телеведущая "никого не щадит".