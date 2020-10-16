Композитор бережно хранит воспоминания об умершем

Сегодня, 16 октября, оперному певцу Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 58 лет. Он ушел из жизни 22 ноября 2017 года. На своей инстаграм-странице Игорь Крутой сделал публикацию, посвященную покойному артисту.

Композитор выложил трогательное видео. В начале Крутой под стихи Алены Серебряковой, звучащие вместо музыкального сопровождения, посетил место захоронения Дмитрия Хворостовского. Затем действие переносится в прошлое, в концертный зал, где оперный певец выступал вместе с канадской певицей Ларой Фабиан под аккомпанемент оркестра и хора.

"Диму послал мне Господь Бог..." – отметил Игорь Крутой.

Поклонники музыканта поддержали его и тоже почтили память артиста.

"Великий певец жив, пока его слушатели помнят его голос и те чувства, которые он вызывал в их душах. Как хорошо, что жизнь подарила миру этого Человека с особенным талантом. Помним и любим" – написал один из пользователей Сети.

Напомним, Дмитрий Хворостовский страдал от опухоли мозга. Он проходил длительный курс лечения, однако болезнь оказалась сильнее. Согласно завещанию артиста, его тело кремировали, а прах разделили на две части. Первая захоронена на Новодевичьем кладбище, вторая же находится в Красноярске, на Родине певца.

Ранее стало известно, что критик Сергей Соседов сделал заявление о "мертворожденном ребенке" Аллегровой и Крутого.