Предполагаемая любовница рассказала о вечере с Павлом Волей

Предполагаемая любовница рассказала о вечере с Павлом Волей
Павел Воля. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
По ее словам, именно юморист стал инициатором знакомства

Недавно по Интернету поползли слухи о том, что Павел Воля изменил своей супруге Ляйсан Утяшевой с 16-летней девушкой. Якобы нетрезвый юморист провел вечер с Дарьей Ивановой, имеющей дурную репутацию. Сама несовершеннолетняя решила рассказать, как все было на самом деле.

По словам Дарьи, встреча с Павлом Волей произошла в ресторане. Там девушка отдыхала вместе со своей подругой. Резидент Comedy Club сам проявил инициативу и подсел за стол к юным красавицам. 

"Да, я была с ним" – подтвердила Иванова.

Говоря о своем впечатлении от встречи с Павлом, девушка отметила, что он "обычный человек". Дарья похвасталась, что знает многих представителей шоу-бизнеса, передает Телеграм-канал "Звездач".

Однако несовершеннолетняя не рассказала, знал ли Воля о том, что ей нет 18-ти. По внешнему виду девушки крайне сложно определить ее настоящий возраст, ведь она выглядит старше своих лет. Омрачают ситуацию и слухи о том, что Дарья якобы работает эскортницей.

Напомним, вот уже 8 лет Павел женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой. Пара считается одной из самых гармоничных в шоу-бизнесе. Супруги растят двоих детей – 7-летнего сына Роберта и 5-летнюю дочь Софию. 

Ранее появилась информация о том, что Дарья Иванова опубликовала фотографию с похожим на Волю мужчиной. Это и стало началом громкой истории. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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