Пегова показала закрытую церемонию "Ледникового периода" перед выступлениями

Пегова показала закрытую церемонию "Ледникового периода" перед выступлениями
Ирина Пегова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Порядок определяется случайным образом

Ирина Пегова стала одной из самых ярких участниц нового сезона "Ледникового периода". Ее выступления с Алексеем Тихоновым зрители с нетерпением ждут каждую неделю и болеют за пару. В "Инстаграм" актриса решила показать закрытую церемонию жеребьевки.

Процесс проходит за кулисами проекта. Представители пары или их тренер по очереди достают из пакета белые шарики с номерами. Именно так определяется порядок выступления артистов – случайным образом.

Пегова сняла на видео, как распределяли очередность для следующего выпуска. Сама артистка оказалась последней, поэтому в этот раз ей не удалось вытянуть жребий.


"Ириша, так классно окунуться в закулисье вашего тренировочного процесса!", "Удачи Вам и победы!", "Вы самая интересная участница", "Как интересно, мне очень понравилось, как будто рядом",

поблагодарили Ирину за видео подписчики, с интересом наблюдавшие за церемонией. Кстати, новый выпуск "Ледникового периода" зрители смогут увидеть уже завтра. Пегова уже рассказала, в каком образе она появится на льду.

Участники "Ледникового периода" много тренируются, чтобы с каждым номером становиться все лучше и лучше. Недавно Пеговой пришлось заниматься одной из-за болезни Тихонова.

Карина СИРАЗОВА

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