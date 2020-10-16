Певец запомнился по шоу "Маска"

Анатолий Цой стал новым героем Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". В разговоре с Вячеславом Манучаровым певец рассказал, что больше не работает с музыкальным продюсером Константином Меладзе.

Причина разрыва музыкантов кроется в начавшемся карантине.

"Костя предложил подождать, когда закончится вся эта история с пандемией, а я не мог ждать" – признался музыкант.

Цой объяснил, что он не любит бездействовать. Ему постоянно нужно чем-то заниматься, чтобы раскрывать свой потенциал. Поэтому когда возникают простои, артист начинает "сходить с ума".

Анатолий принял решение разорвать контракт с Меладзе.

"Мы расстались с Костей обоюдно, очень мирно" – сообщил он.

Сейчас Цой является полностью самостоятельным артистом. Он занимается не только творчеством, но и бизнесом. Так, музыкант выпускает собственную линейку одежды. Более того, Анатолий выступает еще и роли блогера – он имеет Ютуб-канал "Полтора корейца".

Напомним, пять лет Анатолий Цой работал с Константином Меладзе в составе группы "MBAND". Молодой коллектив буквально ворвался в шоу-бизнес после проекта "Хочу к Меладзе". Они записали такие хиты, как "Она вернется", "Посмотри на меня" и другие.

После распада трио сотрудничество певца и продюсера не прекратилось – еще некоторое время они взаимодействовали в рамках сольного проекта.

О личной жизни победителя шоу "Маска" известно немного. Недавно выяснилось, что долгое время он скрывал важную деталь от своих поклонников.