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Анатолий Цой стал новым героем Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". В разговоре с Вячеславом Манучаровым певец рассказал, что больше не работает с музыкальным продюсером Константином Меладзе.
Причина разрыва музыкантов кроется в начавшемся карантине.
"Костя предложил подождать, когда закончится вся эта история с пандемией, а я не мог ждать" – признался музыкант.
Цой объяснил, что он не любит бездействовать. Ему постоянно нужно чем-то заниматься, чтобы раскрывать свой потенциал. Поэтому когда возникают простои, артист начинает "сходить с ума".
Анатолий принял решение разорвать контракт с Меладзе.
"Мы расстались с Костей обоюдно, очень мирно" – сообщил он.
Сейчас Цой является полностью самостоятельным артистом. Он занимается не только творчеством, но и бизнесом. Так, музыкант выпускает собственную линейку одежды. Более того, Анатолий выступает еще и роли блогера – он имеет Ютуб-канал "Полтора корейца".
Напомним, пять лет Анатолий Цой работал с Константином Меладзе в составе группы "MBAND". Молодой коллектив буквально ворвался в шоу-бизнес после проекта "Хочу к Меладзе". Они записали такие хиты, как "Она вернется", "Посмотри на меня" и другие.
После распада трио сотрудничество певца и продюсера не прекратилось – еще некоторое время они взаимодействовали в рамках сольного проекта.
О личной жизни победителя шоу "Маска" известно немного. Недавно выяснилось, что долгое время он скрывал важную деталь от своих поклонников.
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