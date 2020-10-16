Певица счастлива в новых отношениях

Четыре года назад Татьяна Буланова рассталась со своим вторым мужем Владиславом Радимовым. Спустя некоторое время у певицы появился новый избранник, имя которого не разглашается. Артистка призналась, что обрела настоящее женское счастье.

Татьяна рассказала, что живет с возлюбленным уже несколько месяцев. Исполнительница хита "Ясный мой свет" уточнила, что ее мужчина не относится к шоу-бизнесу.

"Мы год вместе, всю самоизоляцию провели вдвоем. Нам очень комфортно – ни разу не поругались" – поделилась она подробностями своей личной жизни.

Однако Буланова не спешит официально регистрировать отношения. Артистка ждет инициативы от своего избранника.

Также Татьяна сообщила, что дети одобрили ее выбор. 13-летний Никита, который живет вместе с Булановой, быстро нашел общий язык с возлюбленным звездной матери, передает "Собеседник".

Счастливая певица рассказала, что сейчас в ее жизни все складывается замечательно. У нее есть любимый человек, дети и востребованная работа.

"Вы знаете, у меня и до пандемии бывали похуже времена" – отметила артистка.

Напомним, у Татьяны Булановой имеется два сына: старший – Александр от первого супруга звезды, звукорежиссера Николая Тагрина, и младший – Никита от второго мужа, футбольного тренера Владислава Родимова.

Ранее стало известно о том, что Татьяна Буланова прокомментировала слухи о несостоявшемся самоубийстве.