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В 2000 г. вышел хит Дианы Гурцкой "Ты здесь", автором которого стал Игорь Николаев. Артисты много работали вместе, поэтому в те годы им стали приписывать роман. Что на самом деле было между музыкантами, рассказала сама певица.
Гурцкая отметила, что именно вера и поддержка Николаева помогла ей осуществить мечту. Звезда поблагодарила композитора, добавив, что его очень любит.
"У нас был такой творческий потрясающий альянс, и это было здорово",
– поделилась впечатлениями певица. А вот во время работы над песней "Ромео и Джульетта" она "почему-то его стеснялась", призналась Гурцкая. Она объяснила, что дело было в тексте композиции – в звучащих там "сердечных словах" и диалоге музыкантов. С этим номером артисты выступили на "Славянском базаре".
"Он всегда был для меня учителем",
– с уважением и благодарностью высказалась Гурцкая о Николаеве в эфире программы "Судьба человека".
Слухи о романе композитора с певицей появились на фоне проблем в отношениях с Наташей Королевой. Тогда и Николаеву, и исполнительнице "Желтых тюльпанов" приписывали отношения с самыми разными людьми.
В 2005 г. Диана Гурцкая вышла замуж за адвоката Петра Кучеренко, а спустя два года у них родился сын Константин. У Игоря Николаева тоже своя семья. Композитор женился на Юлии Проскуряковой десять лет назад, супруги воспитывают дочь Веронику.
Ранее появились редкие кадры, на которой Диана Гурцкая предстала без очков.
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