Телеведущий поделился необычной фотографией премьер-министра

Снимок Михаила Мишустина в пиджаке на голое тело показали в эфире Первого канала. Он появился в шоу Ивана Урганта на фоне обсуждения скандала с премьер-министр Финляндии.

Недавно Санна Марин позировала для журнала с глубоким декольте. Под пиджаком финского премьера не было ни рубашки, ни белья. Пока одни осуждали Марин, другие принялись ее поддерживать, запустив флешмоб с подобными фотографиями.

Именно этот вопрос и решил обсудить Иван Ургант в рамках своей регулярной рубрики. "Думаешь, у него нет таких фотографий?" – обратился ведущий к Дмитрию Хрусталеву и показал снимок главы правительства.

Артист тоже принялся шутить над фотографией и сказал, что хотел бы увидеть Мишустина без пиджака. Иван ответил, что в таком виде у нас может сниматься только президент – так ведущий упомянул знаменитый кадр с Владимиром Путиным, скачущим на медведе.

Как и в случае с президентом, снимок Мишустина без рубашки, который показали в "Вечернем Урганте", не был настоящим. Голову премьера с помощью фотошопа "приклеили" к чужому телу в качестве шутки.

Осуждать Марин за съемку с декольте телеведущий не стал. Они с Хрусталевым сошлись во мнении, что кадр получился красивым и ничего страшного в нем нет.

Ранее программа лишилась одного из ведущих. По слухам, его уволили из-за ссоры с Ургантом.