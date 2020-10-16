Зрители обвиняют руководство Первого канала в стремлении продать рекламу любыми способами

Телезрители раскритиковали передачу "Жить здорово!" с Еленой Малешевой, назвав программу "шоу для умственно отсталых". Многие припомнили неоднозначные советы главного теледоктора страны.

Стоит отметить, что в последнее время телепередачи Первого канала страны постоянно подвергаются критике. Малышевой тоже достается от уставших зрителей.

Пользователи обвиняют ведущую в том, что та, по их словам, не стесняется в самопиаре, рассказывая о весьма неоднозначных методах лечения, наподобие советов понюхать пот или наклеить на лицо прокладки.

"Шоу для умственно отсталых", "Комедии можно не снимать! Достаточно эпизодов из этого телепроекта", "Чем дальше, тем страшнее", "Первый канал совершенно оборзел в стремлении продать рекламу любой ценой, демонстрируя подобные шоу. И плевать он хотел на мнение зрителей!", "Да это шоу, да, есть много полезной информации, но это все под видом доступности, наглядности и понятности, реально какой то разврат. Походит на секту, где сначала убеждают, что непристойное– это нормально", – пишут разгневанные телезрители.

Стоит отметить, что в одном из выпусков "Жить здорово!" Малышева решила исполнить танец, который будто бы помогает восстановить память. По словам врача-психиатра Станислава Полторака, такая методика весьма сомнительна: вряд ли мозг сможет восстановить утраченные события из-за бессмысленных телодвижений, особенно в случае травмы или сосудистых заболеваний.