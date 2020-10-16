В деле вдовы Баталова поставили точку

В деле вдовы Баталова поставили точку
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Следователи арестовали имущество наследников

Супругу и дочь Алексея Баталова признали потерпевшими по делу об имуществе. Наследников обманули мошенники, присвоив себе квартиры и крупную сумму денег. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Чтобы с имуществом, которого лишились Гитана Леонтенко и Мария Баталова, далее не совершались никакие действия, на него наложили арест. Теперь следователи пытаются оспорить заключение договоров пожизненного содержания с иждивением, говорится на сайте СК РФ по Москве.

По предварительным данным, мошенники переписали на себя долю в четырехкомнатной квартире, мастерскую актера и две квартиры, передает телеканал "360". Также семья Баталова осталась без внушительной суммы денег.

Напомним, что вдова Алексея Баталова обвинила Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина в незаконном присвоении наследства актера. Мошенники обманули Гитану Леонтенко, заставив подписать документы. При этом по словам бывшей домработницы звезды "Интердевочки", это не первый случай, когда актриса таким образом получает недвижимость.

Карина СИРАЗОВА

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