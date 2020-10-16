Следователи арестовали имущество наследников

Супругу и дочь Алексея Баталова признали потерпевшими по делу об имуществе. Наследников обманули мошенники, присвоив себе квартиры и крупную сумму денег. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Чтобы с имуществом, которого лишились Гитана Леонтенко и Мария Баталова, далее не совершались никакие действия, на него наложили арест. Теперь следователи пытаются оспорить заключение договоров пожизненного содержания с иждивением, говорится на сайте СК РФ по Москве.

По предварительным данным, мошенники переписали на себя долю в четырехкомнатной квартире, мастерскую актера и две квартиры, передает телеканал "360". Также семья Баталова осталась без внушительной суммы денег.

Напомним, что вдова Алексея Баталова обвинила Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина в незаконном присвоении наследства актера. Мошенники обманули Гитану Леонтенко, заставив подписать документы. При этом по словам бывшей домработницы звезды "Интердевочки", это не первый случай, когда актриса таким образом получает недвижимость.