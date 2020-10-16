Женщину подозревают в причастности к убийству

Во время заседания суда, где решался вопрос о мере пресечения теще рэпера Энди Картрайта, Елене Кохал стало плохо. Женщина перестала реагировать на вопросы и начала медленно складывать голову на стол. Чуть позже, как сообщают СМИ, она упала в обморок.

Еще до заседания Кохал жаловалась на высокое давление. Сразу после инцидента ей вызвали скорую в зал заседания, пишет "Пятый канал".

Прокуроры полагают, что Кохал могла быть причастна к гибели рэпера. По версии следствия, в момент преступления она была в доме, где жили супруги, поэтому могла оказать свою помощь дочери в расчленении зятя.

Суд продлил задержание женщины еще на 72 часа. Для ареста не было предоставлено необходимых доказательств.

Напомним, в конце июля в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге было обнаружено тело Энди Картрайта. Его супруга призналась, что расчленила тело музыканта в надежде скрыть его гибель от передозировки наркотиками.

Однако подозревают, что Мария Кохал давно планировала покушение. За несколько часов до обнаружения тела она звонила своему адвокату.