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Недавно было оглашено имя победителя музыкального проекта "Голос. 60+". Узнаваемую статуэтку в виде руки, держащей микрофон, получила 91-летняя Дина Юдина.
Женщина не является профессиональной певицей. Она пережила блокаду Ленинграда, полжизни проработала в библиотеке. Также Дина Ивановна трудилась в качестве адвоката. Пение стало одним из увлечений пенсионерки, передает "Телепрограмма".
Соперником Юдиной стал Петр Таренков. В отличие от победительницы шоу, мужчина целенаправленно занимался вокалом и работал в качестве музыкального преподавателя.
По результатам финального голосования 91-летняя блокадница набрала 59,6% голосов, в то время как 60-летний артист – оставшиеся 40,4%.
После оглашения результатов некоторые обвинили создателей шоу в фальсификации голосов. А многие и вовсе посчитали, что победа Юдиной – это принесенная ей дань уважения.
"Победил не голос, а возраст", "От некогда увлекательного проекта "Голос" остались одни воспоминания, сейчас сие действо напоминает конкурс самодеятельности, увы! Сильных вокалистов отсеяли в процессе, остались "интересные" люди в возрасте, но с голосом тут ничего не связано" – написали комментаторы под одним из видео выступлений Дины Ивановны.
Отмечается, что победительница решила потратить полученный в качестве главного приза миллион на благотворительность и несколько платьев.
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