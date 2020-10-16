Новый скандал: победительницу "Голоса" затравили в Сети

Новый скандал: победительницу "Голоса" затравили в Сети
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пенсионерку посчитали не достойной звания победительницы

Недавно было оглашено имя победителя музыкального проекта "Голос. 60+". Узнаваемую статуэтку в виде руки, держащей микрофон, получила 91-летняя Дина Юдина.

Женщина не является профессиональной певицей. Она пережила блокаду Ленинграда, полжизни проработала в библиотеке. Также Дина Ивановна трудилась в качестве адвоката. Пение стало одним из увлечений пенсионерки, передает "Телепрограмма".

Соперником Юдиной стал Петр Таренков. В отличие от победительницы шоу, мужчина целенаправленно занимался вокалом и работал в качестве музыкального преподавателя.

По результатам финального голосования 91-летняя блокадница набрала 59,6% голосов, в то время как 60-летний артист – оставшиеся 40,4%.

После оглашения результатов некоторые обвинили создателей шоу в фальсификации голосов. А многие и вовсе посчитали, что победа Юдиной – это принесенная ей дань уважения.

"Победил не голос, а возраст", "От некогда увлекательного проекта "Голос" остались одни воспоминания, сейчас сие действо напоминает конкурс самодеятельности, увы! Сильных вокалистов отсеяли в процессе, остались "интересные" люди в возрасте, но с голосом тут ничего не связано" – написали комментаторы под одним из видео выступлений Дины Ивановны.

 

 

Отмечается, что победительница решила потратить полученный в качестве главного приза миллион на благотворительность и несколько платьев. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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