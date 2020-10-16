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Ушел из жизни бывший басист австралийской рок-группы AC/DC Пол Мэттерс. Причины смерти музыканта неизвестны.
О кончине Мэттерса сообщил его приятель Род Уэскомб, передает The Sun.
Пол присоединился к группе в 1975 году после выхода их альбома High Voltage. Он заменил прежнего басиста Ларри Ван Кридта, но через несколько недель был уволен вокалистом Боном Скоттом. На место Мэттерса пришел Марк Эванс.
Отмечается, что до AC/DC Пол Мэттерс состоял в группе Armageddon.
После ухода из австралийской рок-группы артист завязал с музыкой.
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