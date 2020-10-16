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Павел Прилучный продает роскошный дом за 200 млн руб., в котором жил с Агатой Муцениеце. Если же сделка не состоится, то жилплощадь нужно уничтожить, посоветовал звезде "Мажора" Андрей Леонов.
Совсем недавно стали ходить слухи, что актер переехал с Мирославой Карпович в четырехэтажный особняк. По словам знакомых, именно из-за звезды "Папиных дочек" артист ушел из семьи. Впрочем, сами предполагаемые возлюбленные свои отношения до сих пор не комментируют.
Леонов, который сыграл отца героини Карпович в "Папиных дочках", пошутил, что с появлением актрисы жизнь Прилучного наладится.
"Все продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь этот дом, как и квартиру",
– высказался артист в эфире программы "Звезды сошлись".
Кстати, сейчас Прилучный переживает не лучшие времена: источники рассказали об огромных долгах звезды. Поэтому дом, скорее всего, принадлежит его друзьям.
А вот стоимость общего с бывшей женой жилья Прилучного возмутило некоторых. Известный критик поинтересовался, почему актер так много зарабатывает.
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