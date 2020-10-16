Артистка поучаствовала в этом вместе с сестрами

Вера Брежнева росла в многодетной семье. Помимо нее, родители растили еще троих дочерей: Галину, а также двойняшек Викторию и Анастасию. На своей инстаграм-странице певица вспомнила забавный случай, произошедший с девочками много лет назад.

Брежнева рассказала, что в ее детстве не было мобильников. Связь поддерживалась с помощью домашнего телефона. Но однажды устройство сломалось, поэтому семья приобрела кнопочный телефон с функцией определения номера.

Вера хорошо разбиралась в технике, поэтому быстро настроила аппарат. Как-то раз артистка обнаружила интересную функцию – черный список. Это работало следующим образом: добавленный в него человек никак не мог дозвониться до вызываемого абонента, слыша только короткие гудки.

Певица сразу же рассказала сестрам о своем открытии. Недолго думая, они добавили в список номер своего классного руководителя.

Спустя некоторое время Тамара Витальевна, мать девочек, случайно встретила на улице их учительницу. Та пожаловалась, что никак не может дозвониться до семьи. Тогда-то выходка юных затейниц и вскрылась.

"Дома хорошенько досталось всем: и "заказчикам", и "исполнителю"" – вспомнила Брежнева.

Артистка отметила, что с самого детства у них с сестрами сложились теплые, доверительные отношения. Это прекрасно видно по фотографии, сопровождающей историю. На черно-белом снимке красавицы широко улыбаются, демонстрируя пример того, какими должны быть отношения между родными.

Ранее появилась информация о том, что экс-охранник группы ВИА Гра раскрыл неожиданную правду о характере Брежневой.