Пригожин поддержал Лозу после его намека Путину

Пригожин поддержал Лозу после его намека Путину
Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнитель хита "Плот" заслужил не только грамоту, но и почетное звание

Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность. Музыкант отметил, что он очень признателен президенту, хотя и надеялся получить звание "Заслуженного артиста". Слова певца поддержал Иосиф Пригожин.

"За одно его произведение он заслуживает то звание, которое он хочет",

– прокомментировал ситуацию продюсер, назвав Лозу талантливым музыкантом. Муж Валерии уточнил, что порой артист может создать всего одну композицию, но такую, что она войдет в историю.

Пригожин сказал "Говорит Москва": исполнитель "Плота" определенно заслужил не только благодарности, но и почетного звания, ведь его песни люди поют до сих пор.

После благодарности президента Лоза признался, что уже год как подготовил документы на звание "Заслуженного артиста". Музыкант добавил в разговоре с РИА "Новости", что это было бы более логичным, чем вручение грамоты.

Ранее Юрий Лоза рассказал о проблемах, с которыми артисты столкнулись из-за коронавируса.

Карина СИРАЗОВА

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