Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Владимир Путин объявил благодарность Юрию Лозе за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность. Музыкант отметил, что он очень признателен президенту, хотя и надеялся получить звание "Заслуженного артиста". Слова певца поддержал Иосиф Пригожин.
"За одно его произведение он заслуживает то звание, которое он хочет",
– прокомментировал ситуацию продюсер, назвав Лозу талантливым музыкантом. Муж Валерии уточнил, что порой артист может создать всего одну композицию, но такую, что она войдет в историю.
Пригожин сказал "Говорит Москва": исполнитель "Плота" определенно заслужил не только благодарности, но и почетного звания, ведь его песни люди поют до сих пор.
После благодарности президента Лоза признался, что уже год как подготовил документы на звание "Заслуженного артиста". Музыкант добавил в разговоре с РИА "Новости", что это было бы более логичным, чем вручение грамоты.
Ранее Юрий Лоза рассказал о проблемах, с которыми артисты столкнулись из-за коронавируса.
Согласованные ЕС меры по делу Навального не произвели ожидаемого впечатления
Берлин не собирается рассматривать закрытие уже завершенного проекта