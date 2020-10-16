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Стало известно о том, что Ольга Меганская ушла из группы "ВИА Гра". Исполнительница состояла в популярном женском трио два с половиной года.
На своей инстаграм-странице Меганская опубликовала прощальный пост. Она поблагодарила Константина Меладзе и Веру Брежневу за то, что они дали ей шанс реализовать себя в качестве артистки.
Певица рассказала, что пребывание в "ВИА Гре" подарило ей не только бесценный опыт, но и многочисленные приятные знакомства. Ольга призналась, что одним из вынесенных уроков стало то, что можно доверять далеко не всем.
"Вселенная точно знает, что я любила эту работу и болела за неё всей душой" – написала Меганская.
Также артистка обратилась к своим поклонникам. Она отметила, что их поддержка и вера в нее давали ей силы и вселяли уверенность в правильности выбора.
Ольга объяснила, почему она приняла решения покинуть коллектив. По ее словам, коррективы внесли новая реальность и территориальные ограничения в связи с коронавирусом.
Напомним, Ольга Меганская пришла на место экс-солистки группы Миши Романовой. Она выступала вместе с Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой. На данный момент неизвестно, кто станет заменой ушедшей красавицы.
Ранее появилась новость о том, что Эрика Герцег приняла решение начать сольную карьеру. Девушка уехала в Казахстан, где начала сотрудничать с новым лейблом.
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