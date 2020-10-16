У звезды не выдержало сердце

Не стало украинского блогера Дмитрия Стужука. Об этом сообщила его супруга на своей странице в "Инстаграм".

Мужчина заболел коронавирусом после возвращения из путешествия. Блогер боролся с болезнью больше недели, а на днях рассказал подписчикам, что сейчас его состояние удалось стабилизировать. Но болезнь дала осложнение на сердце, ночью его состояние ухудшилось.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", – сообщила супруга Стужука.

У Дмитрия остались трое детей. Свой блог он посвящал путешествиям, семье и спорту.

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