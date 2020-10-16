Украинцы заплевали Галкина за пародию на Зеленского

Украинцы заплевали Галкина за пародию на Зеленского
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист в образе президента снял "спецвыпуск для Украины"

В последнее время Максим Галкин стал чаще обычного записывать пародии и перевоплощаться в различных персон. В этот раз известный артист предстал перед поклонниками в образе президента Украины. Однако не все пользователи социальной сети оценили юмор пародиста. 

Муж Аллы Пугачевой записал обращение к гражданам Украины, в котором призвал их принять участие во всенародном опросе. Юморист в образе Владимира Зеленского задал пользователям шесть вопросов, которые касались политиков и депутатов. Например, нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт. Он также поинтересовался у жителей страны, поддерживают ли они легализацию медицинского каннабиса на Украине для тяжелобольных политиков. 

"Спецвыпуск для Украины. Владимир Зеленский и его опросник", – подписал видео заговоривший на украинском юморист. 

Однако многих пользователей такой юмор сильно оскорбил. "Несмешно и глупо", "А я так уважала вас и вашу семью! А вот этот бред вас лично унизил!", "Я тоже разочарована. Максим шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные..", "Что за клоунада?", "Странный пост, очень странный", "Всегда нравились ваши выступления, но это вам чести не делает! Глупо и низко!"  – написали в комментариях. 

Ранее Максим Галкин примерил образ роковой красотки. Юморист перевоплотился в пышногрудую блондинку с изумрудными тенями. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Надула щеки и не свистнула: Меркель попало за антироссийские санкции

Согласованные ЕС меры по делу Навального не произвели ожидаемого впечатления

Германия решительно отказалась от остановки "Северного потока - 2" - СМИ

Берлин не собирается рассматривать закрытие уже завершенного проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей