Юморист в образе президента снял "спецвыпуск для Украины"

В последнее время Максим Галкин стал чаще обычного записывать пародии и перевоплощаться в различных персон. В этот раз известный артист предстал перед поклонниками в образе президента Украины. Однако не все пользователи социальной сети оценили юмор пародиста.

Муж Аллы Пугачевой записал обращение к гражданам Украины, в котором призвал их принять участие во всенародном опросе. Юморист в образе Владимира Зеленского задал пользователям шесть вопросов, которые касались политиков и депутатов. Например, нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт. Он также поинтересовался у жителей страны, поддерживают ли они легализацию медицинского каннабиса на Украине для тяжелобольных политиков.

"Спецвыпуск для Украины. Владимир Зеленский и его опросник", – подписал видео заговоривший на украинском юморист.

Однако многих пользователей такой юмор сильно оскорбил. "Несмешно и глупо", "А я так уважала вас и вашу семью! А вот этот бред вас лично унизил!", "Я тоже разочарована. Максим шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные..", "Что за клоунада?", "Странный пост, очень странный", "Всегда нравились ваши выступления, но это вам чести не делает! Глупо и низко!" – написали в комментариях.

Ранее Максим Галкин примерил образ роковой красотки. Юморист перевоплотился в пышногрудую блондинку с изумрудными тенями.