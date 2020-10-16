Посвятила себя детям: чем живет вдова Хворостовского

Дмитрий Хворостовский с женой. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com Дмитрий Хворостовский с женой. Фото:Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Дмитрий Хворостовский с женой. Фото:Oleg Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com Дмитрий Хворостовский. Фото:Valeriy Matusov/Russian Look/www.globallookpress.com Дмитрий Хворостовский. Фото:Valeriy Matusov/Russian Look/www.globallookpress.com
Оперная певица планирует написать книгу о своем супруге

Сегодня, 16 октября, могло бы исполниться 57 лет Дмитрию Хворостовскому, который скончался в 2018 году. У золотого баритона России осталась жена, которая воспитывает двух детей от артиста. 

Брак с оперной певицей стал вторым для Хворостовского. Именно Флоранс Илли-Хворостовская помогла певцу победить депрессию и спасла его от пристрастия к спиртному. 

Сейчас 49-летняя Флоранс живет в Лондоне. Вдова народного артиста до сих пор не сможет справиться с утратой. Всю себя она посвящает воспитанию детей и развитию фонда его имени. Оперная певица часто посещает могилу супруга на Новодевичьем кладбище.

Иногда она отправляется в путешествия с семьей или друзьями. К слову, их дом по-прежнему полон гостей, которые прилетают поддержать вдову Хворостовского и их детей. 

Как призналась сама Флоранс, она мечтает написать книгу о своем супруге. О новых отношениях и знакомствах она пока даже и не думает, хотя перед смертью супруг завещал ей быть счастливой и даже сказал, что он был бы не против, если бы его жена когда-нибудь с кем-нибудь познакомилась, пишет "New Magazine". 

Сегодня певица выложила в своем "Инстаграме" пост, посвященный баритону. Она призналась Дмитрию в вечной любви и подчеркнула, что ей очень его не хватает. 

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер от опухоли мозга. Певец долгое время пытался победить онкологию, но болезнь взяла верх. Тело артиста кремировали, а прах разделили на две части. Одна из них захоронена на Новодевичьем кладбище, а другая - в Красноярске, на Родине баритона. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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