Пользователи решили, что актриса вела себя слишком раскрепощено

Карьера Мирославы Карпович резко пошла в гору после того, как она перестала скрывать свои отношения с Павлом Прилучным. Кажется, что звезде "Папиных дочек" такое внимание только нравится. Сейчас в Сети обсуждают откровенные танцы, которые актриса устроила на сцене Театриума на Серпуховке.

Карпович появилась сцене в черном кружевном белье. Удивило пользователей социальной сети и то, что избранница Прилучного сменила прическу. В этот раз звезда предстала перед зрителями со светлыми волосами и с короткой стрижкой.

Знаменитость начала активно двигаться под музыку, размахивая руками и ногами. Примечательно и то, что спектакль, в котором играла Карпович, предназначен для зрителей старше 18 лет.

"Зажжжжигательные танцы Мирославы Карпович, кстати она с новой прической – коротко и блонд. Слабо повторить движения?" – поинтересовались у пользователей "Инстаграма" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Но жаркие танцы актрисы не всем пришлись по вкусу. "Ничего не видно, что она там дёргается. И она жёлтая, а не блонд", "Извиняюсь конечно, не люблю хейт, но не удержусь тут. С этим новым желтым " образом" оправдывает своё поведение (которое обозревает СМИ) в жизни", – написали комментаторы.

Ранее Мирослава Карпович снялась в свадебном платье, чем вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях.