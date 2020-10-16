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Татьяна Плаксина стала настоящим источником непрекращающихся постыдных историй для ее звездной матери Любови Успенской. То публично обзовет родительницу, то устроит неадекватное шоу на улицах Лос-Анджелеса. Близкий друг королевы шансона, балерун Николай Цискаридзе уверен, что Татьяна нуждается в помощи специалистов.
В беседе с журналистами танцор признался, что лично не знаком с наследницей Любови Залмановны. Однако ее выходки вызывают резкое неприятие у именитого артиста.
"Сколько сумасшедших по улицам ходит? Их жалко. Надо лечить!" – отрезал Цискаридзе, отвечая на вопрос о Татьяне Плаксиной.
В интервью изданию "Собеседник" Николай также признался, что терпеть не может звездных отпрысков. Балерун заметил, что в своей карьере всего добился сам, поэтому негативно относится к тем, кто родился с золотой ложкой во рту. Уважение и славу нужно завоевать самому, а не рассчитывать на авторитет знаменитых родственников.
А на таких, как Плаксина, и вовсе не стоит обращать внимания, заключил Цискаридзе.
При этом сама Успенская не может игнорировать собственную дочь. Певица очень переживает из-за скандалов с наследницей.
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