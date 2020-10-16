По мнению танцора, в сторону таких, как Плаксина, даже смотреть не стоит

Татьяна Плаксина стала настоящим источником непрекращающихся постыдных историй для ее звездной матери Любови Успенской. То публично обзовет родительницу, то устроит неадекватное шоу на улицах Лос-Анджелеса. Близкий друг королевы шансона, балерун Николай Цискаридзе уверен, что Татьяна нуждается в помощи специалистов.

В беседе с журналистами танцор признался, что лично не знаком с наследницей Любови Залмановны. Однако ее выходки вызывают резкое неприятие у именитого артиста.

"Сколько сумасшедших по улицам ходит? Их жалко. Надо лечить!" – отрезал Цискаридзе, отвечая на вопрос о Татьяне Плаксиной.

В интервью изданию "Собеседник" Николай также признался, что терпеть не может звездных отпрысков. Балерун заметил, что в своей карьере всего добился сам, поэтому негативно относится к тем, кто родился с золотой ложкой во рту. Уважение и славу нужно завоевать самому, а не рассчитывать на авторитет знаменитых родственников.

А на таких, как Плаксина, и вовсе не стоит обращать внимания, заключил Цискаридзе.

При этом сама Успенская не может игнорировать собственную дочь. Певица очень переживает из-за скандалов с наследницей.