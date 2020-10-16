Актриса повеселила народ

Кристина Асмус уже несколько дней болеет коронавирусом. Экс-супрга Гарика Харламова делиться подробностями своей болезни в своих социальных сетях. Но в этот раз актриса выложила забавное видео, на котором она ест малину.

Блондинка нацепила объемный парик, надела серьги-лимоны. Свой образ звезда "Интернов" дополнила огромной заколкой в виде вишни и изумрудными тенями. На видео звезда молча ест малину под песню Валентины Легкоступовой "Ягода-малина".

"И кому ж такая яхадка достанется?" – пошутила Асмус (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Поклонники знаменитости оценили, что тяжело болеющая актриса не унывает. "Обожаю Ваше чувство юмора", "Я надеюсь, вы не про яхадку, которая на голове", "Кристина, ты лучшая! Хочу тоже подумать над каким-то классным образом", "Симпатичная ягодка", "Классный образ", "Кристина, парик ужасен как моя жизнь", "Даже в чудном гриме прекрасна. Талантище", "Карантин – отец регресса", – написали фанаты.

Напомним, что вчера Асмус рассказала, что сильно температурит пятый день. Из-за болезни голос актрисы изменился до неузнаваемости.