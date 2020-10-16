Звезда явно не ожидала такого поворота событий

Ольга Бузова – одна из самых известных звезд современного шоу-бизнеса. Девушка старается везде успевать: записывает новые треки, выступает в шоу "Ледниковый период", дает интервью. В этот раз ведущая "Дома-2" стала гостьей "Вечернего Урганта", где произошел не совсем приятный для звезды инцидент.

На своей странице в "Инстаграм" знаменитость выложила кадры со съемок. Создатели вечернего шоу в очередной раз приготовили для Бузовой целый ряд непростых испытаний.

"Каждый раз прихожу как на отчёт с новостями о своей жизни, карьере, а также, чтобы сделать крутой коллаб", – поделилась Ольга.

К слову, на снимках, которые выложила Бузова, запечатлен момент, как соведущий Ивана Урганта Александр Гудков в образе Снегурочки обливает девушку водой. Певица явно этого не ожидала: от удивления Ольга открыла рот.

В комментариях особо любопытные пользователи поинтересовались, за что Гудков с ней так поступил. Однако вопрос остался без ответа. Вместо этого телеведущая предложила своим фанатам самим посмотреть, что звезды "вытворяли" во время съемок нового выпуска.

Ранее Ольга Бузова призналась, что участие в "Ледниковом периоде" ей с большим трудом. Так, из-за проблем со здоровьем, которые обострились в ходе съемок, артистке придется лечь на операцию.