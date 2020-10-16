"За что он так с вами?": Гудков публично окатил Бузову водой

"За что он так с вами?": Гудков публично окатил Бузову водой
Александр Гудков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда явно не ожидала такого поворота событий

Ольга Бузова – одна из самых известных звезд современного шоу-бизнеса. Девушка старается везде успевать: записывает новые треки, выступает в шоу "Ледниковый период", дает интервью. В этот раз ведущая "Дома-2" стала гостьей "Вечернего Урганта", где произошел не совсем приятный для звезды инцидент. 

На своей странице в "Инстаграм" знаменитость выложила кадры со съемок. Создатели вечернего шоу в очередной раз приготовили для Бузовой целый ряд непростых испытаний. 

"Каждый раз прихожу как на отчёт с новостями о своей жизни, карьере, а также, чтобы сделать крутой коллаб", – поделилась Ольга. 

К слову, на снимках, которые выложила Бузова, запечатлен момент, как соведущий Ивана Урганта Александр Гудков в образе Снегурочки обливает девушку водой. Певица явно этого не ожидала: от удивления Ольга открыла рот. 

В комментариях особо любопытные пользователи поинтересовались, за что Гудков с ней так поступил. Однако вопрос остался без ответа. Вместо этого телеведущая предложила своим фанатам самим посмотреть, что звезды "вытворяли" во время съемок нового выпуска. 

Ранее Ольга Бузова призналась, что участие в "Ледниковом периоде" ей с большим трудом. Так, из-за проблем со здоровьем, которые обострились в ходе съемок, артистке придется лечь на операцию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Надула щеки и не свистнула: Меркель попало за антироссийские санкции

Согласованные ЕС меры по делу Навального не произвели ожидаемого впечатления

Британские СМИ назвали цель "отравления" Навального

Западная разведка считает, что оппозиционера просто хотели припугнуть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей