Мужчине предлагали кругленькую сумму за участие в скандальном шоу

Недавно выяснилось, что в звездном семействе Аллы Пугачевой произошло знаменательное событие. Примадонна в пятый раз стала бабушкой. Малышка появилась в семье племянника певицы Владислава. Рождение маленькой Пугачевой сразу привлекло к родственникам звезды повышенное внимание, а за возможность снять шоу о ребенке им даже предлагали полмиллиона рублей.

Однако Владислав не пошел на это. Мужчина бережет покой своей семьи.



"Детьми, а уж тем более своей дочерью я не торгую", – так ответил на заманчивое предложение телевизионщиков родственник Примадонны.

Счастливые родители даже не хотели рассказывать о пополнении в звездном роду. Что, кстати, некоторое время им удавалось. Девочка родилась на свет 3 августа, а журналистам удалось узнать об этом буквально на днях.

По данным "Комсомольской правды", новорожденную назвали в честь легендарной артистки – Аллой. Хотя недавно в СМИ писали, что малышка получила имя Евгения. Кстати, в прошлых отношениях у Владислава родился сын Евгений. Однако его забрала на воспитание Алла Борисовна. Все дело в том, что некоторое время Владислав прикладывался к бутылке и не мог исполнять свой родительский долг.

После встречи с новой женой Гузелью жизнь племянника артистки переменилась. Теперь он счастливый отец подрастающей Аллы Пугачевой. По словам друзей семейства, малышка растет точной копией Примадонны.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, что она должна была появиться на свет только в сентябре. Однако ее мама попала в реанимацию, и девочка родилась раньше срока. При этом ребенок полностью здоров и уже принес счастье в сердца родителей.