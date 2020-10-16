Артистка показала трогательное фото с детьми

Надежда Бабкина – счастливая бабушка троих внуков. Артистка редко показывает фотографии со своими наследниками, однако в этот раз решила сделать исключение. Певица опубликовала трогательный снимок и заодно рассказала, как внук Георгий ее называет.

Артистка призналась, что мальчик не называет ее бабушкой. Вместо этого ее внук зовет ее по имени. Бабкина много раз пыталась переучить его, но все попытки оказались безуспешными.

"Ну что ж, Надя – значит Надя... Наверное, Георгий стал называть меня Надей еще потому, что, будучи маленьким, слышал от людей: "Вон Надю по телевизору показывают" или: "Скоро Надя приедет", – смирилась Надежда Георгиевна.

Сам Георгий объяснил, почему не называет народную артистку бабушкой. Оказалось, что все достаточно просто: в слове "Надя" букв меньше, чем в слове "бабушка", поэтому так обращаться быстрее и легче.

Поклонники Бабкиной поддержали ее и рассказали, что многие бабушки намеренно просят внуков называть их по имени, поэтому певица должна гордиться этим. Другие считают, что мальчик зовет артистку по имени, потому что Надежда Георгиевна слишком молодо выглядит.