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Скандально известный сын именитого художника Никаса Сафронова высказался о пандемии коронавируса, осудил российский шоубиз и пожаловался на насмешки. Также Лука Затравкин рассказал, какие у него отношения со вдовой покойного сатирика Анатолия Трушкина.
Пианист накинулся с упреками на российских звезд за безответственность. Мол, в стране опять рост заражений коронавируса, а артисты и в ус не дуют – продолжают гулять по тусовкам, обнимаются и целуются и даже маски не надевают. Особо досталось инфицированной Кристине Асмус – о заражении актрисы стало известно на днях. Судя по видео, которое она публикует в соцсетях, болезнь протекает тяжело – на недавних кадрах бывшая жена Гарика Харламова едва могла говорить.
"Она же везде ходила без маски – это настоящее преступление! Видимо, чувствовала себя неуязвимой, но жизнь доказала обратное",
– негодует Затравкин.
Сам сын Сафронова себя бережет – ходит везде в особом "противогазе". Особенно тщательно он следит за здоровьем после смерти друга семьи – сатирика Анатолия Трушкина, который скончался от коронавируса. Признался Затравкин и в том, что поддерживает связь со вдовой юмориста. Та проявляет заботу и постоянно присылает ему народные рецепты для укрепления иммунитета, рассказал он в беседе с "Комсомольской правдой".
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