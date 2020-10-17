Снега зимой не допросишься: зять Гурченко раскритиковал легендарную артистку

Снега зимой не допросишься: зять Гурченко раскритиковал легендарную артистку
Людмила Гурченко. Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда не желала вспоминать про своих родственников, утверждает мужчина

Зять покойной советской актрисы Людмилы Гурченко Александр Королев поведал о накопленном негативе к своей теще, рассказав, как та игнорировала его в различного рода просьбах. Мужчина признался, что всегда скрывал родство со звездой.

Королев объяснил, что придерживался всего следующего принципа: каждый должен сам за себя отвечать, поэтому прикрываться ее именем он никогда не собирался. Правда, сама Гурченко, по его словам, вовсе не была против: просьбы семьи своей дочери она всегда игнорировала и постоянно проявляла к родным негатив.

"Присылала ко мне ментов с налоговой, судилась со своей дочерью из-за квартиры своей матери. И мы ей все отдали", – вспоминает Александр.

Мужчина рассказал, что обратился однажды в к своей звездной теще с просьбой помочь установить телефон – та ответила лишь руганью.

Королев признался, что не общался со своей тещей еще с 1993 года. А последним раз увидел только в 98-м – на похоронах его сына. Впрочем, обоих такой вариант общения полностью устраивал – лишь бы зять ничего не клянчил. Единственное, чем помогла Гурченко Королеву – дала 13 рублей во время его учебы в институте. Однажды, правда, предложила отдать свою старую машину, но он решил отказаться.

"От нее снега зимой не допроситься было. Понимал, что этот человек от души ничего делать не будет", – заявил Королев в интервью "Дни.ру".

Мужчина рассказал, что его покойная супруга Мария, единственная дочь актрисы, лишь поддерживала нежелание мужа общаться с тещей.

Сейчас Королев судится с дочкой Еленой за наследство актрисы. Женщина призналась не так давно, что судебные разбирательства с отцом идут уже два года.

Егор МАЛКОВ

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