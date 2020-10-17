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Снова ставший дедушкой Андрей Норкин снял мальчика с двумя
сосками во рту.
"Когда в доме появилась младшая сестра, но ты не хочешь сдавать позиции!)))"
– с юмором подписал кадр телеведущий.
На снимке довольный малыш Дмитрий позирует, ухитрившись завладеть сразу двумя пустышками – с пандой и с динозавриком. Под постом Норкина пользователи оставили множество комментариев – мальчик растрогал и насмешил народ.
"Классный пацан!", "Норкин, ну вы,, совсем, не мудрый дед, это совсем не этом, он ей несёт две соски" "Какая прелесть)))))" "0й, лапочка, сразу 2 соски, голодным не останется, это точно, молодец", "Ну это он пока такой, а потом будет защещать сестренку!"– пишут пользователи.
Напомним, на днях в семье Андрея Норкина произошло радостное событие. Его дочь Александра Шатова во второй раз стала мамой. Девочку назвали Евангелиной. Счастливая Александра опубликовала фото из роддома, дедушка тоже не остался в стороне и поделился кадрами в своем Инстаграм. Телеведущий показал первую встречу маленького Димы с новорожденной сестричкой
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