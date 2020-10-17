Бывший директор "Ленфильма" умер от коронавируса

Виталию Аксенову было 89 лет

Режиссера и сценариста не стало в пятницу, 16 октября. Однако трагическая новость появилась только сегодня. О смерти бывшего директора "Ленфильма" Аксенова журналистам рассказала сотрудница Петербургского государственного института кино и телевидения Елена Константинова – там он преподавал.

По словам женщины, у Аксенова был коронавирус. Он лежал в клинике, был в реанимации, однако позже его поместили в общую палату. Родные и друзья были рады, думали, он выздоравливает. 

"...он и сам говорил о скором выздоровлении. И вот вчера ночью он скончался",

– с прискорбием заключила собеседница "Росбалта". 

О дате и месте прощания с заслуженным деятелем искусств пока не сообщалось.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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