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Режиссера и сценариста не стало в пятницу, 16 октября. Однако трагическая новость появилась только сегодня. О смерти бывшего директора "Ленфильма" Аксенова журналистам рассказала сотрудница Петербургского государственного института кино и телевидения Елена Константинова – там он преподавал.
По словам женщины, у Аксенова был коронавирус. Он лежал в клинике, был в реанимации, однако позже его поместили в общую палату. Родные и друзья были рады, думали, он выздоравливает.
"...он и сам говорил о скором выздоровлении. И вот вчера ночью он скончался",
– с прискорбием заключила собеседница "Росбалта".
О дате и месте прощания с заслуженным деятелем искусств пока не сообщалось.
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