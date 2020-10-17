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Печальное известие появилось на сайте Союза кинематографистов России.
Отмечается, что Зильберман долго болел.
"Коллеги-кинематографисты запомнят Михаила Анатольевича как замечательного профессионала, доброго человека и надежного товарища",
– говорится в сообщении.
Коллеги Зильбермана приносят соболезнования друзьям и родным продюсера.
На его счету – около тридцати кинолент. Среди самых известных фильмов, которые продюсировал Зильберман – "Водитель для Веры" и "Хочу в тюрьму". Его картины не раз получали призы на престижных кинофестивалях.
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