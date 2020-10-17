Михаил Зильберман ушел из жизни на 69-м году жизни

Печальное известие появилось на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что Зильберман долго болел.

"Коллеги-кинематографисты запомнят Михаила Анатольевича как замечательного профессионала, доброго человека и надежного товарища",

– говорится в сообщении.

Коллеги Зильбермана приносят соболезнования друзьям и родным продюсера.

На его счету – около тридцати кинолент. Среди самых известных фильмов, которые продюсировал Зильберман – "Водитель для Веры" и "Хочу в тюрьму". Его картины не раз получали призы на престижных кинофестивалях.