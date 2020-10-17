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Ушел из жизни отец певицы Дианы Гурцкой.
Об утрате сраженная горем звезда сама объявила на своей странице в Инстаграм.
"Ушёл легко, как уходят праведники. И верю, что там на небесах соединишься навеки с мамой... Передай, что всё у нас так, как она мечтала: растут Костя и Сандро, все здоровые и счастливые.."
– говорится в душераздирающем послании. Гурцкая добавила, что в день смерти отца окончательно стала взрослой.
Гуда Адамурович ушел из жизни в пятницу, 16 октября, сообщила певица. Ему было 92 года. Мама певицы умерла в 2001 году от рака.
Поклонники артистки сопереживают ей и приносят соболезнования.
"Дианочка, держитесь. Все образуется. Царствие небесное вашему папе. Пусть покоится с миром", "Дианочка! Искренне соболезную!!!" "Очень грустно.... Дианочка, искренне соболезную всей вашей семье.... светлая и вечная память вашему Папе", – пишут пользователи.
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