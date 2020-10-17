Россияне приносят соболезнования в Сети

Ушел из жизни отец певицы Дианы Гурцкой.

Об утрате сраженная горем звезда сама объявила на своей странице в Инстаграм.

"Ушёл легко, как уходят праведники. И верю, что там на небесах соединишься навеки с мамой... Передай, что всё у нас так, как она мечтала: растут Костя и Сандро, все здоровые и счастливые.."

– говорится в душераздирающем послании. Гурцкая добавила, что в день смерти отца окончательно стала взрослой.

Гуда Адамурович ушел из жизни в пятницу, 16 октября, сообщила певица. Ему было 92 года. Мама певицы умерла в 2001 году от рака.

Поклонники артистки сопереживают ей и приносят соболезнования.

"Дианочка, держитесь. Все образуется. Царствие небесное вашему папе. Пусть покоится с миром", "Дианочка! Искренне соболезную!!!" "Очень грустно.... Дианочка, искренне соболезную всей вашей семье.... светлая и вечная память вашему Папе", – пишут пользователи.



