Мужчина вспомнил, как Анна отправилась знакомиться с организаторами

Бывший телохранитель известного звездного коллектива "Виа Гра" по имени Сергей рассказал, как поп-дива Анна Седокова "охотилась" на "богатых дядечек" вместе с остальными коллегами по коллективу. Анна, поведал мужчина, всегда предпочитала состоятельных дельцов.

Бывший охранник рассказал, что профессионализм звезды не подлежит сомнениями – Анна прекрасно пела и танцевала. Однако ему нередко казалось, что Седокова выступала в группе ради реализации своих интересов.

Однажды, рассказал Сергей, Анна во время полета на частном самолете мероприятий ушла туда, где сидели организаторы концерта – хотела познакомиться с одним из них.

"Летели мы далеко – то ли на день рождения губернатора, то ли мэра. Не стесняясь, ушла с ними общаться. Мы переглянулись – мы ее уже знали", – вспомнил Сергей.

Попытки продюсера группы Константина Меладзе изменить положение оказалось тщетным: взрослых людей не перевоспитать, несмотря на его "правило недоступности". Более того, Седокова постоянно обижалась на своих "воспитателей" – исключением не стал и Сергей, которые препятствовал ее знакомствам с потенциальным избранником.

"И она сделала все, чтобы меня уволили. Не знаю, каким образом она смогла повлиять на Костю, но он меня уволил", – признался мужчина на канале "Грошi".

Он добавил, что, в сравнении с остальными участниками коллектива, Анна была самой раскованной – к примеру, та же Надежда Мейхер-Грановская никогда не флиртовала с мужчинами. Она постоянно читала книги в свободное время на гастролях. А Алена Винницкая никого к себе не подпускала, несмотря на обилие поклонников. Однажды Сергей побывал у последней в гостях, где она сварила при нем борщ.

Кстати, недавно Седокова выпустила книгу, в которой рассказала со всеми подробностями о пройденном пути к своей известности.