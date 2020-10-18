Телеведущий заявил, что актриса выходила с ним на связь

Вчера в эфире "Россия-1" отмечали день рождения Николая Баскова. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса пришли поздравить "натурального блондина" с праздником. Однако телеведущий приготовил для певца еще один сюрприз. Андрей Малахов признался, что с ним на связь выходила Анастасия Заворотнюк, которая хотела лично поздравить артиста.

В студию "Привет, Андрей!" она так и не позвонила, но Николай Басков все равно поблагодарил звезду сериала "Моя прекрасная няня" и выразил надежду, что в скором времени ей станет легче. "Я хочу Насте сказать, что она нам нужна", – подчеркнул Басков.

Но многие не поверили в то, что Малахов действительно созванивался с актрисой. В комментариях к статье на портале РИА "Новости" пользователи Сети потребовали доказательств и серьезно раскритиковали ведущего.

"Запись разговора в студию, а то одни слова и слухи", "Какой же урод, этот Малахов, ничем не брезгует! Кто может проверить, правда ли она вышла на связь?", "Странно всё это. Зачем звонить Малахову "в телевизор"? Не проще ли было просто позвонить имениннику?"

– написали Интернет-пользователи.

Ранее раздетого Малахова засмеяли из-за видео в Тик-ток.