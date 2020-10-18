Филипп Киркоров рассорился с Аллой Пугачевой

Филипп Киркоров рассорился с Аллой Пугачевой
Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Король поп-музыки сделал шокирующее признание

Филипп Киркоров серьезно поссорился со своей бывшей женой и коллегой Аллой Пугачевой. Во время разговора с журналистами певец подчеркнул, что не общается с Примадонной. 

В эфире программы "Ты не поверишь!" показали фрагмент, где СМИ попытались узнать, помогает ли Алла Борисовна тяжело больному Борису Моисееву, который уже много лет старается не появляться на публике. 

"Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной. Да и даже если общался с ней, то это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо", – заявил в ответ на это Киркоров.

Напомним, что ранее стало известно, что бывшие супруги не общаются и "не дружат домами" уже больше года. Cветский журналист Алексей Остудин предположил, что причина в том, что Алла Борисовна не одобряет сотрудничество Киркорова с молодыми артистами. При этом Филипп Бедросович в одном из интервью заявил, что он знает, что происходит в жизни Пугачевой, и всегда будет готов прийти к ней на помощь в случае беды.

Однако, например, Александр Панайотов уверен, что артисты скоро помирятся и все встанет на свои места. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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