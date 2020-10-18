Заплакала впервые за много лет: Виторган довел мачеху до слез

Заплакала впервые за много лет: Виторган довел мачеху до слез
Максим Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Избранница актера рассказала о непростых отношениях с пасынком

Ирина Млодик уже много лет замужем за Эммануилом Виторганом. Однако ее отношения с пасынком всегда складывались не лучшим образом. Максим Виторган изначально был против этого брака. Но, кажется, актер наконец нашел в себе силы, чтобы наладить отношения с мачехой. Вчера бывший супруг Ксении Собчак позвонил своей мачехе и растрогал ее до слез. 

Об этом Ирина рассказала на своей странице в "Инстаграм". Жена легендарного актера обратилась к пасынку и рассказала об их непростых отношениях. 

"Наши отношения с тобой складывались не сразу, пишу об этом открыто, так как об этом постоянно писалось в сми... Я очень старалась это твое отношение к себе понять, оправдать, надеясь, что пройдут годы, все станет на свои места и мы поймем друг друга... Мне кажется, так и случилось!!! Но я опять не об этом..."  – написала мачеха Виторгана (орфография и пунктуация сохранены). 

Ирина Виторган призналась, что звонок пасынка растрогал ее до слез. Во время разговора она чувствовала себя маленькой девочкой, которую защитит взрослый и уверенный в себе мужчина. После окончания разговора она не смогла сдержаться и заплакала впервые за много лет. 

Мачеха также поблагодарила родителей Максима за то, что его воспитали честным и достойным человеком. 

Ранее обритый Виторган с костылем сильно напугал россиян. Поклонники начали переживать за здоровье актера. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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