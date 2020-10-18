Звезда показала, как проводит досуг с наследником

Юлия Барановская выложила в "Инстаграм" свежий ролик, в котором снялась вместе с младшим сыном, 8-летним Арсением. Телеведущая и ее наследник позировали на улице с пожелтевшими листьями. Видео умилило подписчиков знаменитости.

Телеведущая устроила фотосессию с ребенком. Родственники появились в разных нарядах и локациях.

"Обожаю фотки в желтых листьях",

– призналась Барановская. В кадре Арсений трогательно целует мать в щеку, а она дарит ему "букетик" из листьев.

Поклонники пришли в полный восторг от ролика. Некоторые интернет-пользователи даже признались, что прослезились, глядя на семейные кадры.

"Юля, надо еще троих", "Зайки", "Какой же он у вас классный!", "Я почему-то прослезилась", "Хороший мальчик, лапочка", "У вас чудесные дети, а младший вообще прелесть, счастья вам", " Это очень красиво и трогательно", "Мамино счастье", – прокомментировали ролик растроганные фанаты.

Кое-кто пожелал Барановской и ее детям счастья и здоровья. Звезда также воспитывает 14-летнего сына Артема и 12-летнюю дочь Яну от футболиста Андрея Аршавина.

Ранее Барановская похвасталась талантом дочери.