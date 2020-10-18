"Зайки": Барановская поделилась трогательным видео с младшим сыном

"Зайки": Барановская поделилась трогательным видео с младшим сыном
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда показала, как проводит досуг с наследником

Юлия Барановская выложила в "Инстаграм" свежий ролик, в котором снялась вместе с младшим сыном, 8-летним Арсением. Телеведущая и ее наследник позировали на улице с пожелтевшими листьями. Видео умилило подписчиков знаменитости. 

Телеведущая устроила фотосессию с ребенком. Родственники появились в разных нарядах и локациях. 

"Обожаю фотки в желтых листьях",

– призналась Барановская. В кадре Арсений трогательно целует мать в щеку, а она дарит ему "букетик" из листьев. 

Поклонники пришли в полный восторг от ролика. Некоторые интернет-пользователи даже признались, что прослезились, глядя на семейные кадры. 

"Юля, надо еще троих", "Зайки", "Какой же он у вас классный!", "Я почему-то прослезилась", "Хороший мальчик, лапочка", "У вас чудесные дети, а младший вообще прелесть, счастья вам", " Это очень красиво и трогательно", "Мамино счастье", – прокомментировали ролик растроганные фанаты. 

Кое-кто пожелал Барановской и ее детям счастья и здоровья. Звезда также воспитывает 14-летнего сына Артема и 12-летнюю дочь Яну от футболиста Андрея Аршавина. 

Ранее Барановская похвасталась талантом дочери. 

Полина ИВАНОВА

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