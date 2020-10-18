Наследник певицы и его возлюбленная принимают поздравления

Слухи о беременности избранницы Арсения Шульгина ходили уже давно. Сначала об интересном положении Лианы Волковой говорили, когда сын Валерии 21-летний сделал девушке предложение, еще больше сплетен появилось после свадьбы и фотографий, на которых был заметен округлившийся животик. Но молодой человек и его семья все отрицали. Но теперь пара решила сделать официальное заявление – у них будет ребенок.

Об этом сообщил наследник Валерии на своей странице в "Инстаграм". Молодой человек выложил фотосессию со своей беременной супругой.

"1+1=3. У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви. Люблю тебя сильно-сильно. Теперь официально принимаем поздравления", – написал будущий папа (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В комментариях поклонники сразу же принялись поздравлять пару с будущим пополнением. Кто-то даже предположил, что у Арсения и Лианы будет дочка. "Валерия будет бабушкой. Поздравляю!", "Красивая доченька будет, счастья вашей семье", "Ребята, поздравляем! Любви вам на всю жизнь!", "Как это мило! Поздравляю!", "Поздравлю! Это такое счастье, пусть малыш будет здоровым", "Начнется новый этап в жизни! Очень круто", – отреагировали фанаты.

Напомним, что пара сыграла свадьбу в конце августа. Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе, а отпраздновать свадьбу Арсений и Лиана решили на природе.