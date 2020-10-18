Композитор объяснил, почему не спешит делать предложение возлюбленной

Композитор Максим Дунаевский был женат 7 раз. Со своей последней женой он прожил почти 20 лет, как отмечал сам музыкант, для него это немыслимая цифра. Однако прошлой весной он вышел в свет с новой избранницей - музыковедом Аллой Новоселовой. Однако жениться на возлюбленной Дунаевский пока не планирует.

В беседе с журналистами композитор признался, что сейчас он счастлив в отношениях с Анной, которая младше его на 35 лет, но при этом о браке они пока не говорили.

"Ну, кто сейчас делает предложения? Я понимаю, что очень модно встать на колено, подарить кольцо. Я думаю, что это все детали, тонкости и главное, что ненужные вещи для жизни. То есть ненужные официозы", – считает автор советских хитов.

Его совершенно не смущает, что его отношения с музыковедом пока не узаконены. В эфире передачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ Дунаевский заявил, что нормальные женщины не спрашивают о свадьбе.

Рожать детей пара также не планирует, потому что композитор понимает, что из-за возраста вряд ли успеет поставить своих наследников на ноги.

Не так давно звезда "Мэри Поппинс, до свиданья!" Наталья Андрейченко показала, как выглядит ее взрослый сын от Максима Дунаевского. Пользователи социальной сети отметили, что парень вырос "копией отца".