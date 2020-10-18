Вынужден продать дачу: оставшийся без работы Стержаков едва сводит концы с концами

Вынужден продать дачу: оставшийся без работы Стержаков едва сводит концы с концами
Владимир Стержаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/GlobalLookPress/globallookpress.com
Решение далось актеру нелегко

Пандемия сильно сказалась на положении многих артистов: проекты отменились, а едва успевшие открыться театры снова уходят на карантин. Многие звезды вынуждены идти на крайние меры, чтобы хоть как-то обеспечить себя и свои семьи. Так, актер Владимир Стержаков, который из-за коронавируса потерял работу, принял решение продать дачу. 

Из-за пандемии у звезды сериалов "Молодежи" и "Отель Элион" отменились туры по России и Европе. Сейчас его единственный заработок – пенсия в размере 17 тысяч. Этого не хватает, чтобы обеспечить жену и двух сыновей, пишет "Комсомольская правда". Именно поэтому Стержаков решил продать свой загородный дом, с которым связано много хороших воспоминаний. 

"У меня ведь один ребенок студент – нужно оплачивать его учебу, второй заканчивает 11-й класс. Работать не дают, помощи никакой, не ясно, когда возобновится работа. Приходится избавляться от дачи", – поделился артист с журналистами. 

Такое решение далось ему нелегко, потому что свою дачу актер строил сам, когда его сыновья были еще совсем маленькими. Именно тут Стержаков готовился к самым сложным ролям и играл со своими наследниками в футбол. Но пандемия вынудила его пойти на этот шаг. 

Напомним, что ранее Олег Газманов пожаловался на бедственное финансовое положение артистов из-за отмены концертов. Артист рассказал, что ему с трудом удается содержать свой музыкальный коллектив. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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