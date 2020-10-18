Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Вчера в студии передачи "Привет, Андрей!" отмечали день рождения "натурального блондина". Поздравить Николая Баскова пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Анастасия Волочкова. Певец вспомнил забавную историю, которая произошла с балериной на пляже.
Басков рассказал, как его бывшая возлюбленная полностью разделась перед совершенно незнакомым и женатым мужчиной. "Нимфа" Волочкова вышла из океана, а после решила переодеться. Правда, звезда решила сделать это на глазах у супружеской пары.
"Она так поворачивается, снимает сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, который сидит напротив, он есть перестал", – поделился Басков.
Супруга мужчины опешила от такого поступка балерины. Она ударила своего мужа по лицу, спросив, куда он смотрит. Мужчина не растерялся и ответил, что давно не был в Большом театре.
Невозмутимая Анастасия Волочкова лишь отметила, что ей приятно, что она ассоциируется у народа с Большим театром.
К слову, балерина часто ведет себя подобным образом. Ее не смущают взгляды и неоднозначная реакция окружающих. Так, недавно Волочкова показала фотографию с отдыха. На снимке звезда Большого театра запечатлена в микротрусах.
Эксперт уверен, что Анкара вынашивает планы по покорению полуострова