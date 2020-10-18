Подробностями неловкой истории с балериной поделился Николай Басков

Вчера в студии передачи "Привет, Андрей!" отмечали день рождения "натурального блондина". Поздравить Николая Баскова пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе и Анастасия Волочкова. Певец вспомнил забавную историю, которая произошла с балериной на пляже.

Басков рассказал, как его бывшая возлюбленная полностью разделась перед совершенно незнакомым и женатым мужчиной. "Нимфа" Волочкова вышла из океана, а после решила переодеться. Правда, звезда решила сделать это на глазах у супружеской пары.

"Она так поворачивается, снимает сначала свои трусы раз, а потом надевает свои сухие трусы. Мужик, который сидит напротив, он есть перестал", – поделился Басков.

Супруга мужчины опешила от такого поступка балерины. Она ударила своего мужа по лицу, спросив, куда он смотрит. Мужчина не растерялся и ответил, что давно не был в Большом театре.

Невозмутимая Анастасия Волочкова лишь отметила, что ей приятно, что она ассоциируется у народа с Большим театром.

К слову, балерина часто ведет себя подобным образом. Ее не смущают взгляды и неоднозначная реакция окружающих. Так, недавно Волочкова показала фотографию с отдыха. На снимке звезда Большого театра запечатлена в микротрусах.