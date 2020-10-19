О состоянии жены актера рассказала дочь Карина

Новость о том, что у Спартака Мишулина есть внебрачный сын, очень сильно повлияла на жизнь его семьи. Громкий скандал негативно сказался на здоровье вдовы актера, она перенесла инсульт, с последствиями которого борется до сих пор.

Дочь Мишулина Карина рассказала, что ее мать сейчас чувствует себя немного лучше, но постинсультные изменения все еще дают о себе знать. Женщина редко выходит на улицу и по-прежнему прикована к кровати. Сейчас вдова живет с семьей актрисы. Это значительно облегчает задачу звезде "Физрука", потому что так ей проще ухаживать за родительницей, пишет "Собеседник.ру".

"Мама практически никуда не ходит. Максимум – мы ее можем отвезти в магазин в медицинской маске. Домой приглашаем только избранных людей, чтобы, не дай Бог, ее никто не заразил коронавирусом", – рассказала Карина Мишулина.

Актриса также рассказала, что до сих пор тяжело переживает утрату. В разговоре с журналистами она рассказала, что ежегодно ездит на могилу к отцу, подчеркнув, что Тимур Еремеев, который оказался внебрачным сыном Мишулина, на кладбище не приезжает.

Ранее дочь Мишулина рассказала, что до сих пор ощущает присутствие покойного отца рядом.