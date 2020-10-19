Не поддерживает: проблемный пасынок рассказал об отношениях с Распутиной

Не поддерживает: проблемный пасынок рассказал об отношениях с Распутиной
Маша Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина знаком с артисткой в детства

Роман Захаров, который называет себя пасынком Маши Распутиной, впервые пришел на телевидение. По его словам, певица уже 21 год состоит в отношениях с его отцом. Мужчина рассказал, как относится к своей мачехе. 

Захаров признался, что знает Распутину с детства, но при этом никогда не рассматривал ее как мачеху. Более того, он является поклонником творчества певицы. Расставание своих родителей Роман перенес спокойно и даже утешал маму. 

"Я маме объясняю, что живем один раз, надо реализовывать свои мечты. Папе нравилась Маша, и он ее добился", – поделился пасынок Распутиной. 

Сейчас Захаров, который дважды сидел в тюрьме, поддерживает прекрасные отношения с отцом и его известной избранницей. Они часто созваниваются, иногда мужчина просит у них совета. Но шокировало гостей студии "Звезды сошлись" другое. 

Оказалось, что неофициально Захаров – отец 27 детей. Мужчина не платит им алименты, но зато похвастался тем, что помнит имя каждого. Распутина и отец Романа в этом не поддерживают. "Они считают, что это какое-то отклонение", – признался гость программы. 

Ранее Маша Распутина рассказала, что стала жертвой обмана, из-за чего осталась без денег. Организатор ее выступления в Хабаровске не выполнил свои обязательства, а после и вовсе перестал отвечать на звонки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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