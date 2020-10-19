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Роман Захаров, который называет себя пасынком Маши Распутиной, впервые пришел на телевидение. По его словам, певица уже 21 год состоит в отношениях с его отцом. Мужчина рассказал, как относится к своей мачехе.
Захаров признался, что знает Распутину с детства, но при этом никогда не рассматривал ее как мачеху. Более того, он является поклонником творчества певицы. Расставание своих родителей Роман перенес спокойно и даже утешал маму.
"Я маме объясняю, что живем один раз, надо реализовывать свои мечты. Папе нравилась Маша, и он ее добился", – поделился пасынок Распутиной.
Сейчас Захаров, который дважды сидел в тюрьме, поддерживает прекрасные отношения с отцом и его известной избранницей. Они часто созваниваются, иногда мужчина просит у них совета. Но шокировало гостей студии "Звезды сошлись" другое.
Оказалось, что неофициально Захаров – отец 27 детей. Мужчина не платит им алименты, но зато похвастался тем, что помнит имя каждого. Распутина и отец Романа в этом не поддерживают. "Они считают, что это какое-то отклонение", – признался гость программы.
Ранее Маша Распутина рассказала, что стала жертвой обмана, из-за чего осталась без денег. Организатор ее выступления в Хабаровске не выполнил свои обязательства, а после и вовсе перестал отвечать на звонки.
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